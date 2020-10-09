В пятницу в Челябинской области будет тепло и ветрено

Ночью синоптики прогнозируют заморозки до -8 градусов.

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Сегодня днём, 9 октября, в Челябинской области будет тепло, но ветрено. Утром синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Подробнее о погоде на пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью в Челябинской области возможно похолодание до −8 градусов, ближе к утру ртутные столбики поднимутся до +2 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +14 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 9 октября синоптики обещают до −1 градуса. Ближе к утру станет чуть теплее. Переменная облачность, без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +11, +13 градусов. Также без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

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