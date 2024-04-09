В Троицке оценили разрушения, причиненные «большой водой»

Пострадали набережная, подвесной мост, городской пляж

В Троицке сегодня сняли режим ЧС, введенный 5 апреля после резкого подъема воды в реке Уй, и начали ревизию разрушений, причиненных паводковым ударом, сообщает пресс-служба администрации города.





Напомним, вода в реке Уй в связи с резким потеплением в конце прошлой недели поднялась на 2—3 метра. Глыбами льда на набережной и городском пляже были повреждены скамейки, шезлонги, фонари. Разрушен подвесной мост.





По словам исполняющего полномочия главы города Андрея Андреева, за бюджетные деньги восстановить сооружение нельзя, так как оно не является муниципальной собственностью. Поэтому будет запланировано совещание, на которое пригласят председателя садового товарищества и организации, которые ранее восстанавливали мост. Также рассматривается возможность привлечения спонсоров.

«Пока будет идти работа по воссозданию, в городе организуем маршрут, который три раза в день будет довозить садоводов до товарищества от остановки „Привоз“. Это необходимо сделать до 20 апреля», — отметил Андрей Андреев.

На набережной возле Свято-Троицкого собора повреждено несколько малых архитектурных форм, которые будут восстановлены. Также здесь проведут работу по устройству пирса для речного трамвайчика.





На городском пляже стихия повредила забор, смыла песок и повредила раздевалки. Пострадал пирс станции ГИМС.





Руководитель администрации поручил оказывать содействие в восстановлении объектов и завершить ремонтные работы общественных пространств к открытию сезона.





Добавим, эту работу поставила на контроль прокуратура Троицка.





Ранее сообщалось, что при вскрытии русла реки в Троицке был поврежден участок трубопровода водоснабжения, ведущий к газовой котельной.