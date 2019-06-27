/ В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка

В Челябинской области в поселке Серный ключ проживает всего несколько человек. Среди них 90-летняя Рашида Валеева, приехавшая в этот поселок еще подростком. Раньше женщина работала на железной дороге, для работников которой и был построен населенный пункт. После того, как закрылась станция, люди из поселка постепенно уехали, кроме тех, кому некуда податься.
Раньше был полный поселок, много было народу. Я тут живу с 1949 года, мне 15 лет было, я стала тут работать. Всю жизнь работала на железной дороге, монтер путей. Мне некуда было идти, я осталась одна, когда железная дорога закрылась. Мне очень тяжело, ждем переселения каждый день. Хотелось бы переехать куда-нибудь в этом же районе. Здесь очень тяжело оставаться, голова кружится, а идти до туалета и бани очень далеко. — рассказала сайту «Первый областной» Рашида Валеева.
Когда умер муж женщины, в поселок к матери переехал сын — Рифат Валеев. Он помогает, но справляться в пустом населенном пункте с хозяйством, разваливающимся домом и больной матерью — очень сложно. По соседству живет Мария Сокольских. Она вспоминает, как было хорошо, когда в поселке жило много людей.
Раньше было весело, хорошо. Там постоянно костер делали, уху варили. Бегут все с чашками, с ложками — красота. Собирались вместе на праздники, дни рождения. А сейчас три человека и кошка бегает. — поделилась с сайтом «Первый областной» воспоминаниями Мария Сокольских.
Вопрос о том, что жителей поселка необходимо переселить, поднимался еще в 2015 году. Тогда были проведены необходимые обследования, часть домов признали аварийными, подсчитали площадь, стоимость жилья, и администрация Нязепетровского района подала документы в область. Помимо поселка Серный ключ после закрытия станций остался без работы и жителей поселок Ураим.
В 2018 существовала инициатива о расселении жителей поселков Ураим и Серный Ключ, однако никаких решений с выделением финансирования на эти цели не было. Однако, в настоящий момент глава региона затребовал всю необходимую информацию на эти цели. И в ближайшее время вопрос с выделением бюджета на эти цели будет рассмотрен. — прокомментировал для сайта «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюзь.
Как отметили в правительстве Челябинской области, Алексей Текслер распорядился, чтобы были созданы необходимые условия для жителей поселков Серный ключ и Ураим, до тех пор, пока их не расселят.
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