Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.81 +0.29 71.38 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка

В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка

Из населенного пункта уехали почти все ее соседи.

сегодня в 17:29
  |  Общество
В Челябинской области в поселке Серный ключ проживает всего несколько человек. Среди них 90-летняя Рашида Валеева, приехавшая в этот поселок еще подростком. Раньше женщина работала на железной дороге, для работников которой и был построен населенный пункт. После того, как закрылась станция, люди из поселка постепенно уехали, кроме тех, кому некуда податься.

Раньше был полный поселок, много было народу. Я тут живу с 1949 года, мне 15 лет было, я стала тут работать. Всю жизнь работала на железной дороге, монтер путей. Мне некуда было идти, я осталась одна, когда железная дорога закрылась. Мне очень тяжело, ждем переселения каждый день. Хотелось бы переехать куда-нибудь в этом же районе. Здесь очень тяжело оставаться, голова кружится, а идти до туалета и бани очень далеко. — рассказала сайту «Первый областной» Рашида Валеева.
Когда умер муж женщины, в поселок к матери переехал сын — Рифат Валеев. Он помогает, но справляться в пустом населенном пункте с хозяйством, разваливающимся домом и больной матерью — очень сложно. По соседству живет Мария Сокольских. Она вспоминает, как было хорошо, когда в поселке жило много людей.

Раньше было весело, хорошо. Там постоянно костер делали, уху варили. Бегут все с чашками, с ложками — красота. Собирались вместе на праздники, дни рождения. А сейчас три человека и кошка бегает. — поделилась с сайтом «Первый областной» воспоминаниями Мария Сокольских.
Вопрос о том, что жителей поселка необходимо переселить, поднимался еще в 2015 году. Тогда были проведены необходимые обследования, часть домов признали аварийными, подсчитали площадь, стоимость жилья, и администрация Нязепетровского района подала документы в область. Помимо поселка Серный ключ после закрытия станций остался без работы и жителей поселок Ураим.

В 2018 существовала инициатива о расселении жителей поселков Ураим и Серный Ключ, однако никаких решений с выделением финансирования на эти цели не было. Однако, в настоящий момент глава региона затребовал всю необходимую информацию на эти цели. И в ближайшее время вопрос с выделением бюджета на эти цели будет рассмотрен. — прокомментировал для сайта «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюзь.
Как отметили в правительстве Челябинской области, Алексей Текслер распорядился, чтобы были созданы необходимые условия для жителей поселков Серный ключ и Ураим, до тех пор, пока их не расселят.
Общество
На расселение аварийного жилого фонда В Челябинской области будет выделено 7,6 миллардов рублей
19.06.2019
На расселение аварийного жилого фонда В Челябинской области будет выделено 7,6 миллардов рублей
Общество
Еще 500 миллионов рублей направлено на расселение дома в Магнитогорске
28.01.2019
Еще 500 миллионов рублей направлено на расселение дома в Магнитогорске
Общество
Дмитрий Медведев: «На расселение дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей»
24.01.2019
Дмитрий Медведев: «На расселение дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей»
Общество
О расселении дома и материальных выплатах пострадавшим магнитогорцам рассказал Борис Дубровский
21.01.2019
О расселении дома и материальных выплатах пострадавшим магнитогорцам рассказал Борис Дубровский
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
сегодня в 19:11
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
Культура
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
сегодня в 18:49
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
Общество
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
сегодня в 18:10
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
Общество
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
сегодня в 18:04
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
Общество
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
сегодня в 17:55
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
Общество
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
сегодня в 17:29
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
Происшествия
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
сегодня в 17:20
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
Общество
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
сегодня в 17:04
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6