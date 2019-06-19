/ На расселение аварийного жилого фонда В Челябинской области будет выделено 7,6 миллардов рублей

Средства направят из бюджета региона и фонда содейтсвия реформированию ЖКХ.

Глава Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи с заместителем председателя Правительства России Виталия Мутко доложил о реализации проекта «Жилья и городская среда» на Южном Урале. Кроме того, в рамках беседы была затронута тема развития в регионе федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В 2019 году, помимо средств, направленных в рамках федеральной программы, в регионе выделено дополнительное финансирование из областной программы. В результате планируется расселить более 700 жителей из не менее 10 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда при целевом показателе на 2019 год в 2,76 тысячи квадратных метров. — отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области на расселение аварийного жилого фонда в рамках федерального проекта до 2025 года будет выделено 7,6 миллиардов рублей из бюджета региона и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году на Южном Урале расселение аварийного жилья профинансируется в объеме 737,7 миллионов.

На эти средства в девяти муниципальных образованиях в период 2019 и 2020 годов будет расселено 19,4 тыс. квадратных метров аварийного фонда. Деньги получат Кыштымский, Копейский, Магнитогорский, Челябинский городские округа, Еманжелинский, Коркинский, Пластовский, Саткинский, Увельский муниципальные районы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе главы Челябинской области.

Также в 2019 году выделены дополнительные средства на расселение аварийного жилья в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области». 437,4 миллиона рублей получат Копейский, Троицкий, Челябинский городские округа и Саткинский муниципальный район.