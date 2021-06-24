В Публичной библиотеке можно прочитать письма и открытки с фронта

Исторические материалы собраны в книгах «Полевая почта — Южный Урал»

Челябинская областная универсальная научная библиотека представила издание в трех книгах «Полевая почта — Южный Урал». Более 550 писем и открыток с фронта передавали авторам жители Челябинской области. Некоторые материалы написаны на старотатарском, чувашском и латинском языках, а также арабской вязью, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

Письма и открытки в трехтомнике публикуются в хронологическом порядке по дате отправления: с 1941 до 1945 годы, с января по декабрь. Кроме того, в последней части издания напечатаны материалы, время написания которых установить не смогли. Весточки солдаты писали своим родным в окопах, между боями, в поездах и госпиталях. Получателями значатся жители многих городов и деревень Южного Урала.

«Этот проект непростой — как с технической точки зрения, так и с эмоциональной. Когда мы начали расшифровывать письма (многие из них уже пожелтели от времени, а на некоторых выцвели чернила), то не могли сдержать слез. Все письма очень разные — настолько, насколько разными были бойцы, которые их писали. Но каждый документ дышит теплотой, заботой и любовью к своим родным и близким», — отметила директор ЧОУНБ Наталья Диская.

Все письма и открытки с фронта представлены в книгах в виде отсканированного оригинала документа и перепечатанной, но не редактированной версии. Сохранив стилистику и орфографию солдат, авторы издания хотели подчеркнуть историческую значимость документов.

Трехтомник «Полевая почта — Южный Урал» представлен не только в ЧОУНБ, но и в других библиотеках Челябинска и области, а также в некоторых учебных заведениях. Кроме печатной версии есть аудиокниги и электронные издания.