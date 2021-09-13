В Челябинске состоятся #РыжийФест и Южноуральская книжная ярмарка

Жители города смогут купить книги и пообщаться с писателями

В Челябинске c 24 по 26 сентября будет проходить второй Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Его организатором является Союз журналистов Челябинской области. Поддержку оказывают Фонд президентских грантов и Публичная библиотека, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

В Центре международной торговли челябинцы смогут познакомиться с книжными новинками, которые еще не поступили в магазины города. Среди книг будет и национальная литература. Участниками форума станут более 50 издательств России. В программе фестиваля значатся творческие мастер-классы, лекторий, дискуссии, читки пьес, художественные выставки и встречи с известными авторами. Писатели, поэты, переводчики, редакторы, журналисты и просветители приедут в Челябинск из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Ставрополя и Петрозаводска.

Хедлайнером форума будет московский писатель и журналист, кандидат философских наук Денис Драгунский. Он написал четыре пьесы и сценарии к четырем кинофильмам, различные публицистические и научные статьи. Драгунский — финалист конкурса «Книга года» (2009, книга рассказов «Нет такого слова») и Премии И. П. Белкина (2013, повесть «Архитектор и монах»).

Во время литературного форума в Центре международной торговли состоится традиционная Южноуральская книжная ярмарка. Ее главная тема — открытые коммуникации. Организаторами выступают Публичная библиотека и министерство культуры Челябинской области.

Челябинцы смогут купить книжные новинки по издательским ценам, посетить творческие мастер-классы и встречи с известными писателями. Одним из гостей ярмарки станет военный историк и публицист, член Союза журналистов России Григорий Пернавский. Он — автор иллюстрированных книг для детей «Блокада Ленинграда» и «Победа», главный редактор издательства «Пятый Рим», которое специализируется на выпуске исторической и художественной литературы.

Выездные мероприятия этих событий пройдут 26 сентября. Южноуральская книжная ярмарка развернется в поселке Новосинеглазово, а #РыжийФест — в Сатке, Миассе и Озерске.