Фонд челябинской Публичной библиотеки пополнит Летописный свод Ивана Грозного

Это издание называют «царь-книгой»

Современное издание Лицевого летописного свода царя Ивана Грозного, появившегося в 16 веке в единственном экземпляре, пополнит фонд Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщает пресс-служба ЧОУНБ, 34 тома содержат оригинальные иллюстрации, древнерусские тексты и их переводы на современный русский язык.



«Лицевой летописный свод был создан по приказу Ивана Грозного для обучения его детей. В Свод вошли все знания по мировой и российской истории, которые существовали на тот момент. На 10 тысячах страниц с помощью 16 тысяч миниатюр (слово „лицевой“ в названии означает иллюстрированный, с изображением „в лицах“) описаны события от сотворения мира до 1567 года. Изданный в единственном экземпляре и сразу названный современниками Царь-книгой, Лицевой летописных свод сегодня хранится раздельно в трех крупнейших российских библиотеках. Теперь такое собрание есть и в Челябинске. Издание представляет интерес не только как памятник культуры России, но и как практическое пособие для углубленного изучения истории развития государства», — отметили в пресс-службе ЧОУНБ.



Передача 34 томов издания состоится 25 мая, в День славянской письменности и культуры. Книги предоставит генеральный директор компании «Конар» Валерий Бондаренко по поручению президента «Транснефти» Николая Токарева. Эта организация в 2015 году поддержала общество любителей древней письменности и помогла издать Летописный свод для благотворительных и просветительских целей. Книги также передают в университеты и национальные библиотеки европейских стран, Китая, Японии, США и Канады.

