Африканский студент ЧелГУ написал книгу о своей жизни в России на русском языке

В своем сочинении автор рассказывает о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться, и своих впечатлениях от русских людей

Аспирант Челябинского государственного университета Мохамед Ламина Дау из Гвинеи написал книгу на русском языке «Россия глазами африканского студента». В книге 70 страниц и 9 глав, в каждой из которых автор рассказывает о проблемах, с которыми он столкнулся, приехав в Россию, а также о своем взгляде на русских людей, их традиции, еду и прочее.

В первой главе Мохамед Ламина Дау описывает, как он прощался с родными. Его отец, провожая взглядом самолет, на котором улетал будущий студент, гордился своим сыном. Мать провожала его со слезами на глазах. Сам Мохамед, по его словам, улетая, чувствовал, что теряет свою душу, и уже в самолете его охватило чувство одиночества.

«В самолете находилось мое тело, лишенное всей своей метафизики. Иначе сказать, моя душа и мой разум уже парили в ранней меланхолии. Моя душа была расстроена так, что я видел небо в черном, а землю — в синем. Я уже сожалел о путешествии, которое началось даже не из-за любви, которую испытывал к своим близким. Но дело уже было сделано, я уже не мог отступить. Больше не нужно сдаваться. Как говорил мой отец, когда выливаешь воду на пол, ее уже не зачерпнешь. Так что мне было необходимо взять себя в руки. И я взял себя в руки»,— написано в первой главе книги.

Следом Мохамед подробно описывает, как прибыл в Москву, затем в Челябинск, рассказывает о том, какие ему дали советы, как он осваивался в чужом городе и, конечно же, привыкал к русским морозам. Также аспирант сообщил, что африканские студенты, прибыв в Россию, сталкиваются с тремя основными трудностями: языковым барьером, едой и холодом.

Рассуждает Мохамед и о расизме русских людей, и об их вежливости:

«Я, живя в русском обществе, могу позволить себе сказать, что русские — не расисты. Русский народ сильный, гордый и трудолюбивый. Это люди, которые не участвовали в колонизации Африки. Фактически в ХVIII веке, когда в Европе люди черного цвета не имели прав, Абрам Петрович Ганнибал, чернокожий африканец, был главнокомандующим русской армией. Это значит, что расизма нет в культуре народов России. Некоторые россияне из деликатности и вежливости подходят к нам и спрашивают, как они должны нас называть: можно ли называть нас „черными“ или „неграми“. Они говорят, что находятся в двусмысленном положении, потому что в русском языке называть человека с темной кожей словом „черный“ оскорбительно. И они также понимают, что слово „негр“ тоже оскорбительно. Так что россияне — вежливые люди»,— говорится в одной из глав.

Конечно же, в своей книге автор не обходит стороной тему дружбы и любви.

Мохамед Ламина Дау приехал в Челябинск в 2017 году и поступил в ЧелГУ на факультет Евразии и Востока. Из-за того, что русский язык давался ему очень непросто, в какой-то момент студент хотел всё бросить и вернуться домой. Однако его поддержали друзья и преподаватели, он прошел дополнительные курсы по русскому языку для иностранных студентов и в результате стал первым в истории вуза иностранцем, закончившим магистратуру с красным дипломом.

«Сейчас Мохамед изучает международные отношения в аспирантуре и пишет диссертацию под руководством профессора историко-филологического факультета Андрея Пасса на тему демократических и авторитарных тенденций в политическом процессе стран Западной Африки»,— сообщают в пресс-службе ЧелГУ.

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