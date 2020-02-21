Результат за 5 часов: в Челябинске рассказали, как работает тест на коронавирус

Системы для диагностики регион получил на этой неделе.

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Медики и сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как работают тест-системы для выявления коронавируса. В Челябинскую область пришло 3200 наборов реагентов для диагностики новой инфекции.

Анализ проводят в лаборатории особо опасных инфекций «Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области». Работа проходит в условиях строжайшей защиты оператора. Он действует в специальном комбинезоне и фильтрующей респираторной маске.

Всё исследование занимает около 4-5 часов. Это время от получения лабораторией пробы до выдачи результата.

Ранее регион заказывал диагностику в Екатеринбурге или Новосибирске. Теперь получил собственные тест-системы. Для Южного Урала уже провели около полутора тысяч исследований. Проверили около 300 человек — анализы одному пациенту делают несколько раз в течение срока наблюдения.

«Нами получены в достаточном количестве наборы реагентов для проведения реакции. Мы полностью готовы», — сообщила Татьяна Москвина, заведующая микробиологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии».

Ранее в Челябинской области закрылся один из карантинных пунктов по коронавирусу. Он располагался в Миассе. Всех, кто проходил там наблюдение, выписали: люди здоровы. В Челябинске в таком центре находятся, по последним данным на вечер четверга, 44 человека.