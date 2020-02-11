Карантин по гриппу и ОРВИ продлили в Челябинской области

Закрыты школы, колледжи техникумы и даже вузы.

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В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом оценивается как эпидемическая. Зарегистрировано 44252 случая ОРВИ и гриппа, показатель выше уровня прошлой недели на 22%. Эпидемический порог превышен на 36%. В связи с этим во многих учебных заведениях продлен карантин.

Закрыты школы в 19 муниципалитетах области. Карантин продлят до следующего вторника, 18 февраля. Помимо школ закрыты колледжи, техникумы и два университета — УрСЭИ и ЧелГУ.

«Решение было принято, потому что прошлая неделя у нас шла с приростом. И для того, чтобы снизить заболеваемость, было принято решение продлить школьные каникулы в 19 муниципальных образованиях, там, где идет высокий темп прироста. Кроме того, отметился интенсивный темп прироста среди подростков. Поэтому сегодня штаб принял решение приостановить учебный процесс в средних профессиональных образовательных учреждениях и перевести на дистанционное обучение», — прокомментировала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.



Добавим, что по карантину в Челябинске в администрации города соберут штаб, где примут окончательное решение.