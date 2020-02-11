В прокуратуре Челябинской области состоялось заседание коллегии по итогам работы в 2019 году

В нём принял участие губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 11 февраля, в прокуратуре Челябинской области состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства в 2019 году. На нём также присутствовал глава региона Алексей Текслер, который определил совместные задачи на 2020 год.

Он отметил, что роль прокуратуры в обществе будет неизменно возрастать, и что их служба гарантирует соблюдение законности и интересов граждан Российской Федерации.

«В обществе укоренилось мнение, что уголовное преследование на всех его этапах, от дознания и следствия до судебного процесса, имеет обвинительный уклон. В такой ситуации важно понимать, что любые несправедливые, принятые с нарушением закона решения подрывают доверие граждан ко всей правоохранительной системе, а по сути, к самому государству. Здесь роль прокуратуры является определяющей, рассчитываю на ваш высокий профессионализм и максимальную защиту интересов и конституционных прав наших граждан», — поделился Алексей Текслер.

Было подчёркнуто, что ведомству предстоит плотная работа по пресечению нарушений в сфере здравоохранения и ЖКХ, защите прав дольщиков, решению проблем задолженности за энергоресурсы, обеспечению полноты реализации прав граждан на льготы и соцгарантии, а также защите важнейшего конституционного права на труд и заработную плату.

«В результате принятых надзорными органами мер в этом году было выплачено более 200 миллионов рублей должникам по зарплате, также ведомство проявило активную позицию решении вопросов, связанных с улучшением экологической ситуации в регионе», — подчеркнул Алексей Текслер.

Помимо этого, губернатором было акцентировано совместное решение больших задач в реализации национальных проектов.

«Сегодня взят на контроль ход реализации мероприятий по нацпроектам, вплоть до оргвыводов по каждой сфере, отрасли или территории. Мы ужесточили подходы к оценке деятельности должностных лиц, прежде всего, в плане эффективного и целевого использования бюджетных средств», — отметил глава региона.

После этого Алексей Текслер поблагодарил областную прокуратуру за эффективную работу в 2019 году и пожелал успехов в службе, здоровья и благополучия.

Всего же в 2019 году в прокуратуру Челябинской области поступило более 104 тысяч обращений. Обращались за помощью по различным вопросам, но большинство жалоб касалось нарушения трудовых, жилищных прав, вопросов в сфере ЖКХ, нарушения прав детей, а также участников уголовного судопроизводства. И в рамках установленных компетенций, ведомством было разрешено 52 тысячи жалоб по существу.