Глав муниципалитетов вызвали на совещание в областную прокуратуру

Причиной стали долги перед поставщиком газа — компанией «НОВАТЭК».

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Срыв начала отопительного сезона в Челябинской области стал поводом для серьезных разбирательств: ситуацией занялась прокуратура. К ответу призвали глав городов и районов как ответственных за коммунальный коллапс: в течение нескольких дней южноуральцы замерзали в собственных домах, была приостановлена работа нескольких садиков и школ. Виной всему — задолженность за газ перед компанией «НОВАТЭК». На сегодняшний день Миасс, Златоуст, Челябинск, Верхний Уфалей, Троицк, Карабаш, Копейск, Снежинск, Еманжелинский, Катав-Ивановский , Каслинский и Красноармейский районы задолжали поставщику голубого топлива более 2 миллиардов рублей.

Неэффективных руководителей, не исполняющих требования по оплате, прокурор области предложил отстранять от должности. Возможно, это станет достаточным стимулом для изменения сложившейся ситуации, которая требует решения вот уже несколько лет.