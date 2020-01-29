После проверки прокуратуры работникам скорой в Уйском выплатили зарплату

Медперсоналу не была начислена часть положенных доплат.

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Медицинскому персоналу ГБУЗ «Районная больница села Уйское» выплатили недостающую заработную плату. По данному факту была проведена проверка прокуратурой Уйского района.

«Прокуратурой Уйского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части оплаты труда и правильности начисления заработной платы работникам ГБУЗ "Районная больница с. Уйское". Установлено, что медицинскому персоналу отделения скорой медицинской помощи была установлена надбавка за вредные и опасные условия труда в размере 10% оклада», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

С 9 января 2019 года главным врачом было утверждено положение, согласно которому работники больницы должны были получать надбавку за вредные и опасные условия труда в размере 15% оклада.

Проверка показала, что медицинскому персоналу указанная надбавка за вредные и опасные условия труда не была начислена, а также были найдены и другие нарушения: в виде оплаты за работу в ночное время, а также доплаты за исполнение обязанностей фельдшера.

Главному врачу было вынесено предписание с требованием устранить нарушения. В январе 2020 года работникам были пересчитаны заработные платы. К ответственности были привлечены три должностных лица.