Алексей Текслер поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

12 января прокуратура Российской Федерации отметила 298 лет со дня основания.

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Пожалуй, нет ни одной значимой проблемы, к решению которой не подключены органы прокуратуры. Универсальность полномочий превратила ведомство в реальную силу, способную эффективно влиять на любые процессы, происходящие в обществе.

«Прокуратура всегда олицетворяла собой справедливость государства, а это сегодня один из главных запросов общества. В зоне вашего внимания оказываются вопросы соблюдения прав, свобод человека и гражданина, обращаясь к вам, люди верят в силу и торжество закона, получают помощь и защиту — это главный результат вашей работы», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Александр Мухин — ветеран прокуратуры Челябинской области, служению в органах он отдал 38 лет. Прокуратуру выбрал потому, что она всегда на страже прав человека.

«Я выбрал прокуратуру, учась в юридическом институте. У нас были преподаватели, прошедшие серьезную прокурорскую школу, они повлияли на мое сознание. Мой папа в свое время закончил тот же Свердловский юридический институт и работал судьей, а позже занимался адвокатской деятельностью. Сыновья тоже пошли по моим стопам, так что у нас династия Мухиных», — рассказывает Александр Мухин.

В минувшем году на постоянном контроле прокуратуры Челябинской области находились вопросы соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, вопросы противодействия коррупции, экстремизму, терроризму, соблюдения законности в оборонно-промышленном комплексе, в жилищно-коммунальной и других значимых сферах.