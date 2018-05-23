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/ «В пробках застряли, да?» Министр дорожного хозяйства опоздал на заседание правительства из-за ремонта дорог

«В пробках застряли, да?» Министр дорожного хозяйства опоздал на заседание правительства из-за ремонта дорог

Губернатор Борис Дубровский сделал замечание подчиненному
сегодня в 14:06
  |  Общество

Сегодня, 23 мая, состоялось заседание правительства Челябинской области. Сайт «Первый областной» осуществлял прямую трансляцию. Во время выступления министра экономического развития Челябинской области в зал зашел Дмитрий Микулик, опоздав на 10 минут. Губернатор Борис Дубровский прокомментировал опоздание подчиненного.

Займите свое место. Я так понял в пробках застряли, да? Дороги сейчас ремонтируются неожиданно. Я надеюсь вы не просто опоздали, но и проверяли ремонт? — обратился к министру губернатор Борис Дубровский.

Дмитрий Микулик в ответ кивнул головой и приступил к работе.

Напомним, что сейчас движение ограничили в Челябинске на улицах Доватора, Колсанова, Бажова, Артиллерийской, Либединского, Каслинской и Работниц. Об этом сообщили в городской администрации. Ограничение вводится в связи с реконструкцией участка тепловой сети.

Так, проезд закрыли в районе дома № 11 по улице Доватора, а также по улице Колсанова в районе дома № 13. Там ограничение снимут 20 июня в 20:00. До 12 июня проезда не будет по улице Бажова в районе домов № 104 по улице Артиллерийской и № 47 по улице Либединского. Кроме того, в Калининском районе до 20:00 25 июня закрыт трафик движения по улице Каслинской в районе дома № 72 и улице Работниц, 72 а.

Проезд также закрыт на улице Береговой возле цирка на участке от здания № 129 до здания № 123 корпус 3. Ограничение снимут только 20 июня.

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