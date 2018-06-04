/ В «кашу» превратилось организованное движение на перекрестке Теплотеха

Автомобилям тяжело разъехаться из-за неработающего светофора.

В районе Теплотеха сегодня в обед образовалась огромная пробка. Автомобили не могли разъехаться на оживленном перекрестке, потому что светофоры там оказались выключены. Троллейбусы, маршрутки, грузовые авто, легковушки и ПАЗы образовали «кашу-малашу», как назвали происходящее на дороге очевидцы.

Причину отключения светофоров объяснили в ЕДДС.

В связи с ремонтом будут отключены светофорные объекты: Свердловский проспект — проспект Победы с 10:00 до 15:00, улица Самохина — 1-я Эльтонская с 09:00 до 17:00; улица Зальцмана — 1-я Эльтонская с 09:00 до 17:00. — прокомментировали сайту «Первый областной» в диспетчерской службе Челябинска.

Отметим, что информации об авариях, произошедших на «отключенных» перекрестках не поступало.