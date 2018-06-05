/ Дорожники рассказали о предстоящем ремонте 19 улиц Челябинска

Обновление покрытия запланировано на месяц.

Верхний слой на дорогах города готовятся обновлять муниципальные службы в Челябинске. Уже размечены участки, нуждающиеся в ремонте. Среди них дороги в Советском, Центральном и Курчатовском районах.

В июне будут произведен средний ремонт улиц Свободы, Степана Разина, Сони Кривой, 3-го Интернационала, Российская, Пушкина, Смирных, Верхнеуральская, Татьяничевой, Доватора, Железнодорожная, Елькина, Шаумяна, Карла Либкнехта, Захаренко и Цинковая. Завершат работы, начатые в мае, по улицам Сулимова, Октябрьская и Жилая. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» началась укладка верхнего слоя асфальта на улицах Морской и Мраморной.

Отметим, что оставить заявку по дорожной деятельности можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы Управления дорожных работ города Челябинска 727−46−26.