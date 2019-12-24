«Единая Россия» и правительство Челябинской области объединятся для реализации национальных проектов

Вектор совместной работы будет направлен на решение вопросов жителей региона.

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В Челябинской области будет принят план совместной работы правительства региона и партии «Единая Россия». Благодаря данному сотрудничеству, будут реализованы проекты, направленные на развитие региона.

«Когда мы с Алексеем Леонидовичем обсуждали решение важнейших задач, у нас возникла идея создать программу совместных действий партии и исполнительной власти», — подчеркнул секретарь челябинского регионального отделения ЕР Владимир Мякуш.

Основная цель сотрудничества — диалог с населением, а также реализация национальных проектов. По мнению экспертов, вариантов совместной работы может быть несколько.

«Она может заключаться в том, что губернатор берет на себя ответственность за "Единую Россию". Может быть так, что "Единая Россия" возьмет на себя ответственность за какие-то непопулярные решения губернатора. Кроме того, "Единая Россия" может заняться тем, как выполняются распоряжения власти или как соблюдаются права людей в регионе, и докладывать губернатору об этих фактах независимо от бюрократической вертикали», — отмечает политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Также эксперты замечают, что данное сотрудничество может быть необходимо партии больше, чем правительству.