В праздничные дни будут работать лаборатории министерства экологии Челябинской области

Об этом сообщил министр экологии Сергей Лихачев.

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В грядущие праздничные дни в обычном режиме продолжат свою работу лаборатории министерства экологии Челябинской области. Об этом сообщил министр экологии Сергей Лихачев после совещания с рабочей группой по снижению воздействия на атмосферный воздух. На совещании присутствовали представители крупных промышленных предприятий.

«Нам не нужны отчёты. Нам нужно, чтобы люди нормально дышали. Чтобы не было так, что за окном праздник, а они форточки закрывают, потому что дышать нечем. Мы вместе должны достичь экологической безопасности, чтобы жители не страдали — это основная наша задача. И я могу сказать наверняка — в праздники минэкологии продолжит реагировать на обращения граждан», — подчеркнул Сергей Лихачев.

На совещании предприятия отчитались о том, какие меры они предприняли в связи с тем, что в нескольких городах региона был объявлен режим НМУ.