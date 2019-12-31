Наталья Котова поздравила южноуральцев с наступающим Новым годом и Рождеством

Глава администрации подвела итоги, уходящего 2019 года.

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Этот год был для Челябинска достаточно успешным, город заметно преобразился и стал комфортным для передвижения, отдыха, прогулок и занятий спортом.

«Уважаемые южноуральцы, я от всей души желаю вам здоровья, удачи и радости, пусть рядом с вами всегда будут ваши близкие люди, а в домах царит тепло, мир и согласие. С Новым годом вас и с Рождеством», — сказала мэр Наталья Котова.

В новом году городская администрация планирует много важной работы, в планах реализовать значимые для Челябинска проекты, которые повысят качество жизни каждого жителя.