Маргарита Павлова проверила челябинскую лабораторию по выявлению ГМО

Сенаторы всех регионов посетили подобные учреждения по поручению Валентины Матвиенко.

Послушать 00:00

По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы из каждого региона России проводят проверку лаборатотрий по выявлению генно модифицированной пищи. Сенатор Маргарита Павлова посетила Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области, в котором расположена лаборатория.

Там сенатору удалось осмотреть оборудование и узнать, как проходит процесс проверки. Для того, чтобы результат был объективным, продукт получает код, под которым проходит исследования, каждую часть которых проводят разные люди. Отдельно выносится заключение.

«Совет Федерации традиционно уделяет много внимания вопросам безопасности. Вы все знаете, что здоровье граждан напрямую зависит от пищи, которую мы потребляем. Вопрос о содержании ГМО продуктов — первостепенный. Многие страны имеют жесткий запрет на использование подобных продуктов. Россия должна выставить надежный заслон к проникновению ГМО. Остро этот вопрос поднимается исходя из того, что будет обеспечено питание школьникам. Совет Федерации обеспокоен вопросом продовольственной безопасности, Валентина Матвиенко попросила сенаторов посетить лаборатории лично, чтобы убедиться, что есть необходимое оборудование, узнать, как часто делают исследования, нет ли лазеек в законодательстве, чтобы продукты могли попасть в рацион обычного человека», — подчеркнула Маргарита Павлова.

Кроме того, что сенатор посетила лабораторию, будет проведен еще ряд проверок, который позволит сделать вывод, готов ли центр проводить исследования.

Всего в Челябинской области есть два подобных учреждения. Одно принадлежит Роспотребнадзору, второе — Россельхознадзору. В России таких лабораторий 105: 84 Роспотребнадзора, 17 Россельхознадзора и 4 независимые лаборатории.