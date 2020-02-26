В правительстве возмущены эвакуацией машины с ребёнком в салоне в Челябинске

С заявлением выступила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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В Челябинске произошёл резонансный случай эвакуации неправильно припаркованного автомобиля. Женщина оставила свою машину под запрещающим знаком и ушла по своим делам. Только вот в салоне остался младенец. Однако его не заметили, авто доставили на штрафную стоянку.

Этот случай прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Второй резонансный случай по эвакуации автомобиля. На этот раз в машине находился ребёнок. Можно дискутировать про то, как мама могла оставить ребёнка и уйти. Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что это карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права забирать машину с ребёнком — это очевидно. И за это надо нести ответственность! Ну а с яслями маме обязательно поможем», — сообщила Ирина Гехт.

В полиции подтвердили данный факт и рассказали, что была проведена полная проверка действий сотрудников. По её итогам заключили, что младенца сотрудники ГИБДД и фирмы эвакуации не заметили из-за плотной тонировки окон автомобиля, а также по причине того, что ребёнок был полностью накрыт одеялом и не издавал звуков.

«Мать данный факт не отрицает. Она согласна с постановлением о привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД. Постановление было подписано ею. Она также была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)», — рассказали в полиции города Челябинска.

Отмечается, что санкциями по данной статье могут быть предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Также в полиции подчеркнули, что забирать на штрафную стоянку машину, если в ней находится человек, нельзя по закону.