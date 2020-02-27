Мама, оставившая ребёнка в машине, хочет оспорить штрафы

Женщину наказали за неправильную парковку и ненадлежащий уход за малышом.

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Челябинка Елена Важенина считает, что выписанные ей штрафы незаконны. Ранее женщину наказали за два нарушения. Она припарковала машину в неположенном месте. Авто увезли на штрафстоянку. А затем выяснилось, что в салоне остался младенец. То, что мама оставила ребенка без присмотра, посчитали ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Женщине нужно заплатить 2200 рублей за эвакуацию автомобиля, 1500 — за парковку в неположенном месте и 500 рублей административного штрафа. Многодетная мать намерена оспорить наказание. Но закон не на ее стороне.

«Я хотела, чтобы с сотрудников ГИБДД и тех, кто производил эвакуацию, удержали суммы выписанных мне штрафов, но я получила очередную отписку от прокуратуры Советского района», — говорит Елена Важенина.

Челябинка отмечает, что сейчас у неё нет возможности заплатить, но признаёт, что видела знак, предупреждающий об эвакуации транспорта.

«Знак эвакуатора стоит на перекрёстке, я знаю, что он действует до следующего перекрестка, но все места были заняты машинами, был один карман, в котором я и припарковалась. Если у нас страна ратует за многодетность, так хоть бы какие-то поблажки делали», — жалуется Елена.

Сегодня Елена Важенина встречается с министром социальных отношений Ириной Буториной, она хочет обсудить ситуацию и добиться получения льгот для своей семьи.

Напомним, что ранее из-за эвакуации машины с ребёнком разразился скандал. Полиция не нашла нарушений в действиях ГИБДД и службы эвакуации: малыш был накрыт курткой, а окна автомобиля затонированы, младенца просто не увидели.