Челябинка, оставившая ребёнка в машине, рассказала о скандале с эвакуацией авто

Многодетную семью будет проверять соцзащита и органы опеки.

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Жительница Челябинска Елена Важенина рассказала своё видение инцидента с эвакуацией её машины, где находился маленький ребёнок. 22 января 2020 женщина оставила свой автомобиль на участке, непредназначенном для парковки, и пошла в банк. В салоне остался младенец. Мама пятерых детей ссылается на то, что отлучилась ненадолго и планировала наблюдать за транспортом из окна учреждения.

«У меня болит спина, носить всегда тяжело, тем более, ребёнок спал, я не стала его будить, чтобы он не начал капризничать. Я положила рядом радионяню», — говорит Елена Важенина.

Возможность следить за машиной была не в каждой точке банка, пока женщина была у кассы, в окно она не смотрела, а когда вышла оттуда, увидела, что машины на месте нет. В банке женщину ждали в 13 часов, а протокол эвакуации оформили в 13:20. Получается, что минимум 20 минут замотавшаяся мама, по её словам, отсутствовала.

«Когда я приехала на штраф-стоянку, мне сказали, что вызовут органы опеки, что я не занимаюсь воспитанием детей», — рассказывает Елена.

Машина женщины была затонирована, а ребёнок укрыт курткой из овчины — в ГИБДД и службе эвакуации сообщают, что из-за этого малыша просто не заметили. На мать составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.