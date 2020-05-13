Три системообразующих предприятия Челябинской области испытывают сложности из-за коронавируса

Работа на всех производствах ведётся с загрузкой от 70%.

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Системообразующие предприятия Челябинской области на фоне пандемии коронавируса и напряжённости в экономической ситуации работают в нормальном режиме. Их загрузка составляет от 70%, заявил на брифинге замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук.



Отметим, что сейчас в Челябинской области 213 системообразующих предприятий, 26 из которых — федерального значения. Сложности, как отметил Егор Ковальчук, есть только на трёх производствах.

«Все системообразующие предприятия в Челябинской области чувствуют себя в основном неплохо, они работают в нормальном режиме с загрузкой от 70%. Кроме трех предприятий: это Челябинский механический завод, „Газинвест“ и „Юничел“. Это связано с сезонными особенностями этих бизнесов», — сказал на брифинге замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Замгубернатора уверен, что в ближайшее время эта ситуация разрешится. Также Егор Ковальчук подчеркнул, что системообразующие предприятия держат численность работников на стабильном уровне.