Льготные микрозаймы начали выдавать бизнесменам в Челябинской области

Меры поддержки направлены на сохранение рабочих мест.

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В Челябинской области малому и среднему бизнесу начали выдавать льготные микрозаймы. Первые кредиты на выгодных условиях уже выдала «Территория бизнеса». Они предназначены для того, чтобы предприниматели в период эпидемии коронавируса сохранили рабочие места.

«То финансирование, о котором говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поступило в „Территорию бизнеса“. И уже сегодня мы начали финансировать первые займы»,— рассказал генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса» Артур Юсупов.

Напомним, глава региона поручил разработать специальный антикризисный пакет, который поможет малому и среднему бизнесу пережить нелёгкие времена. Но кто сможет воспользоваться льготным кредитованием? Сколько микрозаймов и на какую сумму уже выдала «Территория бизнеса»? И сколько рабочих мест благодаря этим мерам удастся сохранить? Об этом можно будет узнать уже сегодня, 10 мая, в программе «Время новостей» на ОТВ или на сайте 1obl.tv. Начало в 19:00 по челябинскому времени.