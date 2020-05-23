Распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми подписал Мишустин

На эти цели Минфин РФ получит более 222 миллиардов рублей.

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Правительство Российской Федерации подписало распоряжение о выделении Минфину РФ средств на ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ в размере более 222 миллиардов рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Так, средства будут выделены на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей и единовременные в размере 10 тысяч рублей в соответствии с пунктом 3 Указа президента «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

«... в размере 24949334 тысяч рублей — на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года»,— говорится в документе.

Кроме того, более 197 миллиардов рублей будет выделено на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и проживающим на территории России.

Документ подписал 22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.