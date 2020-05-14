В правительстве не исключают второй волны распространения коронавируса осенью

Первая вице-губернатор отметила, что избежать серьезных последствий поможет иммунизация населения.

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В ходе сегодняшнего брифинга первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что в правительстве региона и в Минздраве РФ не исключают прихода второй волны распространения коронавируса осенью этого года. Она отметила, что южноуральцам необходимо быть готовыми к такому развитию ситуации.

«Чем в меньшей степени будет происходить общение с носителями и чем легче будет протекание этого заболевания, тем лучше мы перенесем и вторую волну. Что, безусловно, очень важно — это иммунизация населения. В первую очередь это касается иммунизации от грипп, если в прошедшем году она у нас составила порядка 50%, то в этом году мы подойдем к этому тщательнее», — добавила Ирина Гехт.

Прививочную кампанию против гриппа в этом году планируют начать уже в сентябре — октябре, а охватить иммунизацией максимально большое количество жителей. В прошлом году вакцинацию прошли порядка 50 процентов населения. В планах правительства этот показатель повысить, а также отдельное внимание уделить группам риска и пожилым людям.