Руководство Усть-катавского агрокомплекса опровергло информацию о коронавирусе на предприятии

Инфекция была обнаружена у сотрудников подрядной организации, заявил представитель «Горного».

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В агрокомплексе «Горный», в котором по информации СМИ были выявлены 25 сотрудников с коронавирусом, прокомментировали опубликованные сообщения. По словам представителя ООО «Агропарк Урал», никто из их сотрудников не болеет Covid-19.



Напомним, история стала известна сегодня, 14 мая, после того, как была опубликована информация о двух заражённых жителях Узбекистана, которые проживают в гостинице на трассе М-5 и якобы работают на территории агрокомплекса. 12 мая они были госпитализированы в Месягутовскую ЦРБ с подозрением на Covid-19. Позднее их диагноз подтвердился, а затем появились слухи о том, что вирус начал распространяться среди сотрудников агрокомплекса.

Однако представители «Горного» говорят, что их работники не могли заразиться Covid-19, а на территории агрокомплекса работают и представители подрядных компаний, у двоих из которых и была обнаружена инфекция. На сегодня ни одного случая заражение коронавирусом среди сотрудников ООО «Агропарк Урал» нет.

«На территории агрокомплекса, помимо сотрудников ООО Агропарк Урал, задействованы и ресурсы подрядных компаний, сотрудники которых наряду с остальными проходят все необходимые профилактические мероприятия. 8 мая 2020 года во время ежедневного утреннего контроля температуры на входе, у двух сотрудников подрядной организации была выявлена повышенная температура. Данные лица до работы допущены не были и были направлены на сдачу теста на COVID-19. Одновременно с этим, во избежание возможного риска заражения весь штат сотрудников аутсорсинговой компании был отстранен от работы», — пояснил «Первому областному» в пресс-службе ООО «Агрокомплекс Чурилово».

В компании также отметили, что тепличный комплекс «Агропарк Урал» состоит из двух блоков теплиц, не связанных между собой. Площадь одной теплицы 1,8 гектар, а в одну смену работают 26 человек. В итоге на одного сотрудника приходится площадь около 800 квадратных метров, что превышает расстояние социального дистанцирования в 1,5 метра.

Отметим, что о ситуации уже сообщили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона держит ситуацию на контроле.

За прошедшие сутки в Челябинской области было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом — 105 человек. За тот же период 78 южноуральцев вылечились от заболевания, 1 человек скончался.