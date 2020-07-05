Эксперт рассказал, какой опасности ждать от второй волны коронавируса

По его прогнозам, люди снова начнут массово заболевать ближе к зиме.

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Новая волна коронавирусной инфекции ожидается в ноябре-декабре этого года. И, по словам экс-главы всемирного профсоюза врачей WMA профессора Леонида Эйдельмана, её опасность заключается в том, что она совпадёт с волной ОРВИ. Поэтому к ней необходимо серьёзно подготовиться.

«Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема»,— рассказал врач изданию «РИА Новости».

При этом, по прогнозам экспертов, осенняя волна будет более значительной, чем летняя, связанная с отменой ограничений, а потому система здравоохранения должна быть полностью мобилизована. Также Эйдельман отметил, что по всему миру уже сейчас наблюдается вторая волна заболеваний коронавирусом, и сейчас правильнее будет вводить карантин не по стране в целом, а по регионам.

«На мой взгляд, неправильно сейчас вводить ограничения по всей стране, потому что это может привести к усугублению экономического кризиса. Правильная тактика — это региональные карантины в тех местах, где появляется много случаев»,— добавил врач.

Отметим, на сегодняшний день по всему миру коронавирусом заразились более 11 миллионов человек. Более 6 миллионов выздоровели, свыше 533 тысяч человек погибли.

Недавно новая вспышка заболевания коронавирусом была зарегистрирована в Китае. Там сразу же начали массово тестировать население на антитела. Подробнее об этом можно узнать здесь.