В администрации Копейска объявили о кадровых перестановках

Изменения коснулись сразу двух постов в мэрии городского округа.

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Перестановки затронули несколько должностей в администрации Копейского городского округа. О назначении нового руководителя управления по имуществу и земельным отношениям объявил глава округа Андрей Фалейчик сегодня, 2 ноября, в ходе аппаратного совещания.

«На пост руководителя управления по имуществу и земельным отношениям назначена Жанна Буркова», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

Отметим, что ранее она занимала должность начальника отдела по управлению имуществом в администрации Еманжелинского городского поселения.

Кроме того, ранее свою должность оставил первый заместитель главы Копейского городского округа Павел Демин.

«Павел Демин уволился по собственному желанию 30 октября из-за переезда в другой регион. На данный момент его должность вакантна, ведутся консультации с претендентами», — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ранее в администрации Копейска прошли обыски. Причиной интереса правоохранительных органов стали документы, касающиеся приобретения помещения, в котором расположен детский сад № 14.