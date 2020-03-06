В правительстве Челябинской области обсудили здоровье нации

Губернатор встретился с женским активом региона.

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Женщины Челябинской области, занимающиеся медициной, общественной деятельностью и государственной службой в преддверии Международного женского дня обсудили, как важно заботиться о сохранении физического и психологического здоровья слабой половины человечества. Ведь состояние женщины серьезно влияет на семейное благополучие.

«Мы сегодня обсуждаем по-настоящему важную тему здоровья, здоровья общества, нации и каждой конкретной семьи. Роль женщины в образовании, здравоохранении, культуре огромна и мы, мужчины, очень благодарны вам за эту работу», — сказал губернатор Алексей Текслер.

На встрече поднималась тема охраны детства и инклюзивного образования. В последнее время растет число детей с гиперактивностью и аутизмом, сегодня в регионе таких ребят уже 1120. О том, как гармоничные отношения в семье и обществе важны для физического здоровья, свидетельствует мнение медиков. Специалисты полагают, что особенные дети должны учиться в обычных школах с обычными детьми. Центр инклюзивного образования уже открыт на базе МБОУ «СОШ № 109», в этом году планируется запустить еще 4 подобных ресурсных центра.

«Такая школа становится безопасной для ребенка с точки зрения психического здоровья, она становится дружественной к ребенку, прежде всего через изменение педагогического подхода. От такого слияния меняются и обычные дети, у них возрастают социальные навыки, умение договариваться и идти на контакт, они более успешны в следующих этапах своей жизни и менее склонны к отклонениям от нормы в поведении, потому что они чувствуют ответственность за уязвимых», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В этом году в регионе также планируют внедрить проект «Леди ЗОЖ», в конкурсе материнства будут искать идеи прививания здорового образа жизни в семейном укладе.