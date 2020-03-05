«Это общая победа»: Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за поддержку региона

Благодаря голосам жителей фестиваль граффити пройдёт в Челябинской области.

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Челябинская область официально вошла в список регионов, где будет проходить фестиваль уличного искусства «Культурный код». Поскольку отрыв был небольшим, организатор АНО «Россия — страна возможностей» решил включить в список победителей четыре региона вместо положенных трёх. Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил поддержку жителей и поблагодарил их, разместив соответствующие посты в социальных сетях.

«Челябинская область победила! У нас живут неравнодушные люди. Вот это граффити сделали ребята в Челябинске в поддержку опроса — как благодарность всем проголосовавшим южноуральцам. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Это общая победа. Мы хотим жить в ярких и интересных городах. С нетерпением ждем фестиваль!»,— написал губернатор.

Отметим, в онлайн-голосовании Челябинская область набрала наибольшее число голосов — 141 307 или 23,85%. На втором месте расположилась Республика Татарстан, за которую отдали голоса 138 706 пользователей или 23,41%. Третьим стал Ставропольский край, за который проголосовали 136 440 человек или 23,02%. Нижегородская область расположилась на четвёртом месте.

Фестиваль «Культурный код» пройдёт в этом году с апреля по октябрь. В этот период будут созданы муралы на фасадах домов, пройдут лекции о современном искусстве, мастер-классы по граффити и творческие концерты.