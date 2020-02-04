Губернатор Челябинской области попросил жителей беречь здоровье

Глава региона разместил видеообращение к южноуральцам в инстаграме.

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В Челябинской области растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог был пройден, в регионе введены ограничительные мероприятия. Алексей Текслер в своем инстаграме разместил видеообращение к южноуральцам и призвал их к бдительности. Кроме того, глава региона отметил, что теперь в каждом муниципалитете индивидуально будут вводиться карантины в зависимости от роста распространения инфекций.

«Подъем заболеваемости — это сезонное явление, пик которого как раз проходит в это время. Если вы или ваши близкие заболели, не занимайтесь самолечением обращайтесь к специалистам. Пишите в комментарии, если столкнулись с проблемами в этой части», — обратился к жителям губернатор.

Не смог Алексей Текслер обойти стороной и тему коронавируса, которая сегодня на устах даже у школьников. Глава региона успокоил южноуральцев: ситуация под контролем у специалистов.

«Завтра совместно с федеральными структурами в аэропорту Челябинска проведем учения, проверим готовность всех служб. Также поставил задачу, иметь не снижаемый запас масок на аптечных складах и договорились с УФАС контролировать их цену. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы», — подытожил Алексей Текслер.

Напомним, с начала года в области ОРВИ и гриппом заболели свыше 36 000 человек. Эпидпорог был превышен на 24,5%, в регионе введен карантин.