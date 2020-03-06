Алексей Текслер и Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта

Пианист сыграл партию для прекрасной половины жителей Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с пианистом Денисом Мацуевым поздравили женщин с наступающим 8 марта. Видеозапись обращения к прекрасному полу глава региона опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

«В эти дни в Челябинской области проходит фестиваль Дениса Мацуева. Денис не только гениальный музыкант, но и большой друг Челябинской области. У него огромное количество поклонниц. И мы хотим поздравить всех женщин Южного Урала с наступающим днем 8 марта», — обратился к женщинам Алексей Текслер.

Денис Мацуев присоединился к поздравлению и отметил, что женская энергетика в Челябинске особенная.

«Это потрясающий праздник, он считается международным, но по настоящему отмечается только у нас. Обожаю челябинскую публику, женская энергетика она особенная, очень чувствуется, когда выходишь на сцену. Желаю здоровья, чтобы был романтизм, и почаще приходите на концерты классической музыки», — отметил музыкант.

Глава региона пожелал женщинам любви и счастья, а Денис Мацуев сделал то, что он делает виртуознее всего, сыграл прекрасную мелодию, посвященную всем женщинам Челябинской области.