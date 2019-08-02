В посёлке Челябинской области запущена станция по очистке воды

Теперь местные жители смогут пить воду прямо из-под крана.

В поселке Челябинской области Аэропорт запущена станция по обезжелезиванию и очистке воды. Объект был построен в рамках инвестиционной программы. Станция обошлась МУП «ПОВВ» в кругленькую сумму­ — 29 миллионов рублей.

Показатели воды в этом посёлке не соответствовали всем допустимым нормам, поэтому было принято решение запустить автономную станцию. Теперь объект уберёт мутность, проведёт смягчение воды, а самое главное — обеззаразит её.

«Поселок Аэропорт был запитан от скважины Сугоямского месторождения, назначение которой обеспечивать водой производства «Мечела». Теперь мы получили возможность подавать в поселок воду, которая полностью отвечает всем требованиям», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Заместитель Главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Интересно, что станция абсолютно не зависит от человеческого фактора: объект полностью автоматизирован, запускается и работает без участия людей.

Станция должна была начать радовать чистой водой местных жителей лишь в декабре 2019 года, но подрядчик успел закончить все необходимые работы раньше установленных сроков.

«Теперь воду можно пить прямо из крана, единственное, что присутствовал длительный накопительный эффект в системе поселка Аэропорт, поэтому жители почувствуют изменения примерно через месяц. Мощности предусмотрены с запасом, станция может подавать очищенной воды примерно 1000 кубических метров в сутки, а потребности жителей поселка не превышал 600-650», — рассказал Денис Поташев, генеральный директор МУП «ПОВВ».

План действия на случай аварийных ситуаций тоже учтен: существует два ввода электроснабжения, при отключении одного из них, станция переключается на работающий режим и работает без перерыва. В таком режиме системы могут работать достаточно продолжительное время.