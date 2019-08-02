Челябинские первокурсники смогут получать тройную стипендию

Финансовая поддержка будет оказываться весь первый семестр этого года.

Студенты Челябинского государственного университета, поступающие на первый курс, получат увеличенную стипендию. Она составит более семи тысяч рублей.

Ранее начальная учебная стипендия ЧелГУ составляла порядка двух тысяч рублей, однако как считает врио ректора Сергей Таскаев, подобное решение поможет студентам отдавать больше внимания учебе, нежели дополнительному заработку.

«Челябинский государственный университет всегда стремится поддержать своих талантливых абитуриентов и впоследствии студентов. В этом контексте денежная помощь играет немаловажную роль, так как позволяет снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на учёбе и саморазвитии», — заявил Сергей Таскаев.

Претендовать на эту выплату смогут все поступающие на бюджет студенты любых направлений обучения. Для обучающихся на гуманитарные науки необходимо преодолеть порог в 240 баллов за три экзамена ЕГЭ. Для студентов технических специальностей проходной балл слегка ниже – всего 210 баллов. В пресс-службе университета в то же время уточняют, что дополнительные баллы за индивидуальные достижения не будут учитываться.

Добавим также, что тройная стипендия не помещает студентам, которые получают государственную социальную помощь, претендовать и на социальную стипендию в размере 3600 рублей.