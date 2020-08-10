В Магнитогорске мошенники продают фальшивые билеты на хоккей

О злоумышленниках предупредили представители «Металлурга».

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На Южном Урале мошенники пытаются нажиться на хоккейных болельщиках. В интернете появились объявления о продаже билетов на Мемориал Ивана Ромазана, игры которого закрыты для фанатов из-за пандемии коронавируса.



Однако не все в курсе введённых ограничений, чем и пользуются мошенники. Новыми жертвами преступников могут стать хоккейные болельщики, которым предлагают купить билеты на предсезонные игры. Случаи уже появились в Магнитогорске. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе хоккейного «Металлурга», объявления о продаже «билетов» на Мемориал Ивана Ромазана стали распространяться в социальных сетях.

«В преддверие начала тренировочных матчей Мемориала Ромазана в социальных сетях стали появляться объявления о продаже билетов на игры старейшего предсезонного турнира России. Мы знаем, что вы — самые преданные и искренние болельщики! Мы все очень соскучились по хоккею, но убедительно просим вас не доверять ложной информации с социальных сетях и остерегаться мошеннических действий злоумышленников, которые, преследуя свои корыстные цели и пользуясь текущей ситуацией, хотят обогатиться за ваш счет»,— сказали «Первому областному» в пресс-службе магнитогорского «Металлурга».

Отметим, что Мемориал Ромазана стартует в Магнитогорске в понедельник, 10 августа, «Металлург» в первом матче сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Начало встречи запланировано на 19:00 по местному времени.

Напомним, в Челябинской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Мера, введённая из-за коронавируса, была продлена до 23 августа. Согласно обновлённому распоряжению губернатора, в регионе всё ещё запрещено посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных.