В поселке Сосновка на сутки отключат горячую воду

Это связано с проведением плановых работ.

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В поселке Сосновка сегодня, 10 июня, с 10 утра запланировано отключение горячего водоснабжения. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«В связи с проведением плановых работ и остановкой газораспределительной станции с 10:00 часов будет прекращена подача горячей воды в поселке Сосновка сроком на 24 часа», — отметили в мэрии.

Подача горячей воды в дома жителей Сосновки возобновится завтра, 11, июня, в 10 утра. Отмечается, что работы проводит ООО «Газпром транзит Екатеринбург».