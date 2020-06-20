Третий этап опрессовок стартует в Челябинске: список адресов

В этот раз под отключение горячей воды попадают всего два района.

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Третий этап опрессовок стартует на следующей неделе в Челябинске. В этот раз без горячей воды на две недели останутся жители двух районов. Когда пройдут гидравлические испытания систем теплоснабжения, а также сколько домов останутся без горячей воды, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Третий этап гидравлических испытаний систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону пройдет с 23 июня по 7 июля. Под отключение попадают 398 многоквартирных жилых домов и 361 частный дом, 25 детских садов, 21 учебное и 9 лечебных учреждений и прочие потребители в Тракторозаводском и Ленинском районах»,— рассказали в мэрии.

Приводим полный список адресов, где не будет горячей воды в течение двух недель.

Тракторозаводский район:

Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21;

Детская, 2а;

Горького, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 17;

Грибоедова, 47, 48, 55, 55а, 57, 57а;

Кулибина, 13;

Ловина, 3, 5, 7, 9, 9/1 (строительный) 13, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38;

Марченко, 7а, 7б, 7в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31, 31а, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39;

проспект Ленина, 4, 4а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Савина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;

Танкистов, 136, 138, 138-а, 138-б, 140, 140-а, 140-б, 140-в, 142-б, 148, 148-а, 148-б, 148-в, 150, 150-а, 150-б, 150-в, 150г, 150д, 152, 152а, 154, 154а, 156б, 156в, 179;

1-ой Пятилетки, 7, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57;

40 лет Октября, 16, 18, 20, 21, 22.

Ленинский район:

Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Батумская, 2а, 3, 4, 9, 9а, 12, 14, 15а, 16, 20, 21, 23, 25;

Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37;

Василевского, 70, 70а, 71, 73, 74, 76, 77,79, 81, 83;

Дербентская, 43б, 45, 45а, 46, 47, 47а;

Дзержинского, 3, 4, 5а, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19а, 20, 22а, 24б, 30;

Днепровская, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 22, 29, 31, 33;

Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24;

Кронштадтская, 19а, 30, 32;

Л. Чайкиной,1, 3, 3а, 11а, 17;

Гранитная, 23, 25, 27, 31, 33;

Люблинская, 32, 36, 38;

Магнитогорская, 89, 91;

Машиностроителей, 6, 10, 10в, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Масленникова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19;

Нахимова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12;

Новороссийская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,17а,17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 34б, 39, 41, 43, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 53, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 79;

пер. Канатовский, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11;

Пластская, 30;

Суркова, 4, 5, 5а, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28;

Туруханская, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

Цимлянская, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а;

Энергетиков, 4;

Якутская, 2, 3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 13;

Детские сады: № 29, 34, 64,124, 203, 218, 283, 315, 368, 387, 406, 429, 453

Школы: № 32, 46, 47, 49, 77, 146.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» ул. Василевского, 75; ул. Кронштадтская, 10;

Музыкальная школа — Ереванская, 9;

ЧГПГТ им. Яковлева — Энергетиков, 2;

Лечебные учреждения: Поликлиника № 11, Дзержинского, 15, 15а;

МБУЗ ДГП № 6, Машиностроителей, 32а;

МБУЗ № 13, Василевского, 85, Днепровская, 23;

АО «НПО Электромашина» Физкультурно-оздоровительный центр, Машиностроителей, 26б;

Прочие: Плавательный бассейн СК «Восход», Новороссийская, 81;

ИФНС России по Ленинскому району, Суркова, 25;

УМВД, Дзержинского, 4А; Кронштадтская, 10а.

Как отмечают в администрации Челябинска, отключения горячей воды обычно не превышают 14 суток, за исключением аварий и других ситуаций. Горячая вода может появиться в домах раньше указанного срока.