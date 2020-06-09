Челябинцы накопили миллиардные долги за тепло и горячую воду

Ресурсоснабжающая организация подсчитывает убытки.

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Сейчас для энергетиков Челябинска идет сложный и дорогостоящий период — подготовка к предстоящему отопительному сезону. Все трубы обязательно должны быть подготовлены к холодным временам года. Только вот теперь АО «УСТЭК-Челябинск» начинает бить тревогу, ведь сумма долгов челябинцев за отопление почти в два раза превысила стоимость ремонтной кампании в этом году.

Предприятию требуется чуть больше одного миллиарда рублей. Эти деньги должны пойти на большие ремонтные работы по замене изношенных сетей, находящихся под обслуживанием АО «УСТЭК-Челябинск», протяженность которых составляет 393 километра.

«В 2020 году компания начала большую ремонтную кампанию по замене изношенных сетей, находящихся в ее ответственности. Объем вложений составит 1,1 миллиарда рублей. Работы намечены на 18 участках тепломагистралей протяженностью порядка 6 километров», — рассказали в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Вместе с этим оказалось, что на данный момент за тепло и горячую воду горожане и юридические лица задолжали энергетикам 2 миллиарда 307 миллионов рублей. И около 25 процентов челябинцев не рассчитались с долгами за отопление до сих пор. Во многом на платежеспособность жителей города повлияли ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, но это не повод не платить за предоставляемые услуги.

Отмечается, что на данный момент вся предстоящая работа находится под угрозой сокращения в связи с задолженностью жителей города за отопление. Поэтому глава города Наталья Котова решила вновь напомнить челябинцам, что услуги ЖКХ, в том числе электроэнергию, отопление и ГВС необходимо оплачивать в полном объеме.

«От своевременной оплаты зависит бесперебойная работа этих сфер и наше общее с вами благополучие. Призываю челябинцев сохранять взаимную ответственность и оплачивать счета за электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение вовремя», — подчеркнула Наталья Котова.

Произвести оплату можно даже не выходя из дома в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск» без комиссии с банковской карты любого банка. Либо же в онлайн-сервисах банковских организаций.