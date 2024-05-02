В челябинском поселке Шершни благоустроят сквер

Работы начнутся совсем скоро

Реновацию сквера проведут в поселке Шершни Центрального района Челябинска. Там сделают тропинки и зоны отдыха, спортивную и игровую площадки, установят уличные тренажеры. Запланировано также масштабное озеленение: высадят деревья и кустарники, посеют газоны и обустроят цветники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.





Работы проводятся по программе «Инициативное бюджетирование», потому что с идеей благоустроить сквер вышли местные жители. Они сами предложили концепцию для обновления общественного пространства.





Подрядчик зайдет на площадку в ближайшие дни. Сначала проведут планировочные земляные работы, уберут аварийные и угнетенные деревья.