Сброс воды на Шершневском водохранилище понизили до 50 кубометров в секунду

Ситуация с паводком нормализуется

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Шершневское водохранилище в Челябинске перешло на штатный режим работы. Об этом на заседании штаба по противодействию последствиям паводка сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня, 5 августа, сброс воды на водохранилище постепенно снижался — сначала со 100 до 60 кубических метров в секунду, затем — до 50. По словам губернатора, в регионе ситуация с паводком постепенно нормализуется.

«На Шершнях уже нормальный уровень. Соответственно, гидротехническое сооружение перешло в штатный режим работы. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению — в Сосновском и Красноармейском районах», — отметил Алексей Текслер.

Также на заседании штаба отметили, что напряженной остается ситуация в Миассе, однако и там фиксируется падение уровня воды. Сегодня в городском округе работает специальная комиссия, которая подготовит план мероприятий по оперативной откачке воды из жилых домов.

«Задача сейчас по Миассу — это повысить интенсивность мероприятий по водопонижению. Коллеги, чтоб вода максимально быстро ушла из домов, вот это сегодня задача номер один. И, конечно, постоянные коммуникации с жителями. Жители должны понимать и знать всю информацию, и им должна оказываться вся необходимая помощь», — отметил Алексей Текслер.

Положение с паводком улучшается и в Еманжелинске, Еткуле, Коркино и Копейске. Отдельно губернатор выделил Ленинский район Челябинска, наиболее пострадавший от сильных ливней. Там последствия паводка постепенно устраняются, в том числе сотрудниками Трубной металлургической компании: на откачку воды с Энергетиков задействовали свою систему водоотведения.

Губернатор поручил не снижать темпов откачки воды на пострадавших территориях, чтобы как можно быстрее приступить к осушке, санитарной обработке и ремонту помещений. Также Алексей Текслер подчеркнул необходимость активной работы по предоставлению выплат пострадавшим от затопления.