В поселке Морозкино Троицкого района откроют ФАП

В этом же здании расположат квартиру для медицинского работника.

Послушать 00:00

Многие из нас мечтают иметь работу вблизи дома, для участников программы «Земский фельдшер» такое желание становится реальным. В Троицком районе в поселке Морозкино Дробышевского сельского поселения вскоре откроется современный фельдшерско-акушерский пункт. Под этой же крышей расположится квартира для медицинского работника.

«Для нашего сельскохозяйственного района очень важна доступность медицинской помощи. Хочется, чтобы программа „Земский фельдшер“ была продлена, чтобы первичное звено системы здравоохранения развивалось», — говорит глава Троицкого муниципального района Тимур Мухамедьяров.

Строительные работы вошли в завершающую стадию, на данный момент ведется благоустройство близлежащей территории. Совсем скоро жителям села станет доступна квалифицированная медицинская помощь рядом с домом.