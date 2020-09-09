Новый ФАП построили в Кыштымском городском округе

Жители поселка Северный смогут получать первую медицинскую помощь в новом здании.

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В поселке Северный в Кыштымском городском округе построили новый фельдшерско-акушерский пункт. В небольшом населенном пункте раньше ФАП размещался в старом деревянном здании, где было неудобно работать и принимать пациентов. Новое здание было построено по программе модернизации первичного звена медицинской помощи.

ФАП еще не функционирует, на данный момент проходит процесс оформления необходимых документов. Несмотря на это, Сергей уже обустроил свое рабочее место.

«В принципе, я уже всё расставил так, как мне будет удобно. Остальное, думаю, в процессе работы придёт», — прокомментировал ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ фельдшер Сергей Кочетов.

Кроме того, в новом здании располагается и квартира для фельдшера. После открытия пункта, Сергей планирует перевезти в поселок свою семью. Раньше ему приходилось каждый день приезжать на работу из Кыштыма, сейчас же, когда в поселке появилось жилье, он может остаться здесь.

«На мой взгляд, это — самый удачный проект. Потому что здесь еще и квартира для фельдшера. И, как вы видите, сразу нашёлся человек, который перевез сюда семью. И будет здесь жить и работать», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

Помимо этого, вскоре в здании ФАПа откроют и аптечный пункт, чтобы жителям поселка не приходилось ездить за лекарствами в Кыштым.