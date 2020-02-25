Утром ФАП, вечером деньги: строители Троицкого района жалуются на задержку зарплаты

Специалисты не могут получить окончательный расчет уже месяц.

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Борис Шутько в строительстве уже полвека, считает себя настоящим профессионалом, но за выполнение последнего заказа не может получить оплату в течение месяца. Бригада из четырех человек, в которой трудился Борис, занималась возведением ФАПа в поселке Морозкино в Троицком районе: делали кровлю, потолок, карнизы на веранде.

«Мы свои работы сделали. Нам до этого выплатили аванс в 200 тысяч, т. е. по 50 каждому. Осталось еще около 170 тысяч на четверых. Говорят, что заказчик перечислит деньги после приемки ФАПа, но когда она состоится, неизвестно», — рассказывает строитель Борис Шутько.

Бригадир держит связь с субподрядчиком и уверят, что строителям не стоит беспокоиться раньше времени.

«До конца месяца будет еще один аванс, а остальное после приемки. Это нормальная практика. Так всегда делают. Им не о чем беспокоиться», — уверяет бригадир Виктор Шульга.

Напомним, что о завершении строительства ФАПа в поселке Морозкино стало известно 14 февраля, сейчас у здания ведут благоустройство прилегающей территории. Заказчиком на строительство выступил региональный Минстрой, выкупать фельдшерско-акушерский пункт будут у подрядчика, но точная дата пока неизвестна.