В поселке Красногорский полностью восстановили водоснабжение

Запасов воды в резервуарах достаточно для круглосуточного обеспечения жителей водой

В поселке Красногорском Еманжелинского района с сегодняшнего дня, 23 апреля, подача воды будет производиться в обычном режиме без отключений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«В настоящее время запасы воды в резервуарах поселка Красногорский наполнены в необходимом количестве. С 23 апреля водоснабжение поселка будет осуществляться в рабочем режиме без отключений»,— сообщили в мэрии.

22 апреля жителям поселка сообщали, что вода будет идти с 5:00 утра до 1:00 ночи, в остальное время будет производиться наполнение резервуаров.

Напомним, авария на магистральном водоводе в поселке Красногорском произошла 14 апреля. Без воды остались 10 тысяч человек. Специалисты устраняли повреждения, но на их местах появлялись новые. Воду жителям подвозили автоцистернами, затем начали включать по часам.

19 апреля на месте ЧП побывал замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин. Он осмотрел место работ и раскритиковал местные власти за некачественную коммуникацию с жителями поселка. Подробнее — в нашем материале.