Жителей Красногорского плохо информировали об аварии на водоводе

С такой критикой в адрес главы поселка выступил вице-губернатор Алексей Фартыгин

Сегодня в поселке Красногорском, где с прошлой недели идут восстановительные работы на аварийном водоводе, побывал заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин. Получив от местных властей гарантии, что стабильное водоснабжение вернется в поселок к 22 апреля, он раскритиковал их за некачественную коммуникацию с жителями. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, что прорыв магистрального водовода произошел в Красногорском в прошлый четверг. По словам главы Еманжелинского района Евгения Светлова, это случилось на участке, который не вошел в прошлогоднюю программу модернизации системы водоснабжения Красногорского городского поселения.

«Я бы сказал, это самый аварийный участок, который мы планировали следующим этапом менять. Работы усложнила заболоченность местности. Параллельно с отсыпкой подъездных путей и устранением аварии было принято решение о замене целиком всего аварийного участка протяженностью 600 метров», — сообщил глава района.

По сути было решено проложить новый участок водовода в обход аварийного. На текущий момент работы завершаются. Утром 20 апреля планируется присоединить обновленный участок к системе водоснабжения поселка. Еще два дня уйдет на хлорирование воды, промывку системы и заполнение накопительных емкостей. Вернуть стабильное водоснабжение красногорцам обещают к утру пятницы.

Оценив ход работ и пообщавшись с жителями, Алексей Фартыгин раскритиковал главу Красногорского городского поселения Сергея Уланова за некачественное информирование людей о предпринимаемых властями мерах и сроках устранения аварии, следствием чего становятся тревожные слухи, недовольство и даже паника.

«Есть проблема в коммуникации с жителями. Соответствующие замечания глава поселения получил ровно потому, что у жителей есть простые вопросы, на которые надо было вовремя дать соответствующие ответы. Отсутствие этих ответов в каком-то смысле порождает определенную панику. Люди привыкли получать воду из скважин, а теперь говорят, что опять на речку пойдем, опять ухудшение водоснабжения и так далее. Такого быть просто не должно», — подчеркнул вице-губернатор.

Добавим, что, по словам Евгения Светлова, в этом году будет продолжена начатая ранее модернизация водопровода на территории поселка Красногорский, а в перспективе планируется заменить последний оставшийся ветхий участок магистрального водовода протяженностью 2,7 километра.