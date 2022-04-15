Накануне вечером в поселке Красногорском произошел порыв на магистральном водоводе. К устранению аварии приступили незамедлительно: в работе задействованы аварийная бригада из 12 специалистов и 5 единиц техники. Сложность восстановления — в месте порыва: авария произошла в заболоченной местности, пришлось отсыпать подъездные пути.
«В ночное время основное место порыва нашли и устранили. С 05:30 до 08:00 утра вода в поселке была подана по графику. В дальнейшем в месте порыва образовались новые повреждения. Незамедлительно приступили к их устранению», — ответил заместитель главы района по вопросам ЖКХ и общественной безопасности Сергей Белозарович.
Сейчас рабочие восстанавливают водопровод. Пока вода в квартиры жителей подается по графику.
Кроме того, для жителей организован подвоз воды автомашинами. Кстати, водовозы купили в 2021 году по поручению губернатора Алексея Текслера на случай аварийных ситуаций.
В администрации района сообщили, что до конца дня аварию планируют устранить. Однако муниципальное предприятие «Горкомхоз» объявило жителям, что питьевая вода будет подаваться по графику до 18 апреля включительно.