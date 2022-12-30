В Копейске заключили контракт на реконструкцию системы водоотведения за 2 млрд рублей

Работы проведут до конца 2024 года

МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» подписало контракт с Федеральным автономным учреждением «Роскапстрой» на проектирование и реконструкцию системы водоотведения Копейского городского округа. Стоимость всех работ составит 2,05 млрд рублей. Средства направят из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Челябинской области. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт с «Роскапстроем» заключили как с единственным поставщиком. Обновление системы водоотведения Копейского городского округа будут проводить до конца 2024 года в два этапа. На проектирование предусмотрено 154,6 млн рублей, а на реконструкцию — 1,89 млрд рублей. Самый важный этап будет проходить с сентября 2023 года до конца 2024-го.

В рамках контракта проведут масштабный ремонт канализационного коллектора диаметром 1000 мм и протяженностью 5,9 км от улицы Сутягина, 5а. Также предусмотрена реконструкция очистных сооружений на озере Курлады с увеличением мощности с 12 тыс. кубометров в сутки до 25 тыс. кубометров. В дальнейшем и этот показатель вырастет. При этом отмечается, что все объекты действующие и их вывод из эксплуатации невозможен.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что реконструкция системы водоотведения в Копейске является значимым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч горожан.

«Десятилетиями проблемы водоснабжения и водоотведения не решались. Мощности существующих очистных сооружений недостаточно, также наблюдается высокий уровень износа систем водоснабжения», — отмечал Алексей Текслер.

ФАУ «Роскапстрой» зарегистрировано в сентябре 2001 года в Москве, следует из данных базы «СБИС». В нынешнем виде создано в марте 2016-го. Владельцем компании является Минстрой РФ. Директор учреждения — Юлия Максимова. Основное направление работы — строительство жилых и нежилых зданий. Кроме того, «Роскапстрой» выполняет функцию технического заказчика и строительного контроля при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета, ведет образовательную деятельность.

Добавим, что также планируются реконструкция участка водовода Челябинск — Копейск и строительство водопроводной насосной станции. Во всех ремонтах предполагается использовать оборудование и материалы только российского производства.

